सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर फेंकने वाली मुस्कान और साहिल केस में नया अपडेट; अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

New Update in Blue Drum Muskaan Case: मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुए चर्चित सौरभ हत्याकांड में बुधवार को आरोपियों की न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी। यह मामला ‘नीले ड्रम’ कांड के नाम से काफी सुर्खियों में रहा है। हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, केस से जुड़े फॉरेंसिक साक्ष्य आरोपियों की अधिवक्ता को दिखा दिए गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई है।