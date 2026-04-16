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सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर फेंकने वाली मुस्कान और साहिल केस में नया अपडेट; अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

Big Update in Blue Drum Muskaan Case: पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के मामले में नया अपडेट सामने आया है। पढ़िए क्या है ये लेटेस्ट अपडेट?

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मेरठ

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Harshul Mehra

Apr 16, 2026

New Update in Blue Drum Muskaan Case: मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुए चर्चित सौरभ हत्याकांड में बुधवार को आरोपियों की न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी। यह मामला ‘नीले ड्रम’ कांड के नाम से काफी सुर्खियों में रहा है। हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, केस से जुड़े फॉरेंसिक साक्ष्य आरोपियों की अधिवक्ता को दिखा दिए गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है अगली पेशी

सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा कारणों को देखते हुए 18 अप्रैल को भी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा सकती है। कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाएगा।

किस अदालत में चल रही है सुनवाई

जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) कृष्ण कुमार चौबे ने जानकारी दी कि इस हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

हत्या की घटना: 3 मार्च 2025 की रात का मामला

इस सनसनीखेज वारदात को 3 मार्च 2025 की रात अंजाम दिया गया था। आरोप है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में भर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।

जांच पूरी, आरोप पत्र दाखिल

पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। इसके बाद न्यायालय में गवाहों के बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं, जिससे केस अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

धारा 351 के तहत चल रही कार्यवाही

फिलहाल इस केस में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत कार्यवाही जारी है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 313 के रूप में जानी जाती थी। इस प्रक्रिया में आरोपियों से साक्ष्यों के आधार पर सवाल-जवाब किए जाते हैं।

जल्द आ सकता है फैसला

कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि इसी महीने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत अपना फैसला सुना सकती है। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन और आम जनता की नजर बनी हुई है।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों की पेशी और सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अदालत के आदेशानुसार ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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Updated on:

16 Apr 2026 10:29 am

Published on:

16 Apr 2026 10:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / सौरभ हत्याकांड: पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर फेंकने वाली मुस्कान और साहिल केस में नया अपडेट; अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

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