7 सालों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद ‘दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका’! शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

Cheated After 7 years Physical Relationship: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक युवती ने कंकरखेड़ा निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी और न्याय की मांग की।