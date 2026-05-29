‘वे हमारी भांजी को कमरे में बंद कर घूमने चले जाते थे’, मामा-मौसी ने खोला खुशी के कातिल माता-पिता का काला चिट्ठा

मामला भावनपुर थाना क्षेत्र की गोकुलधाम सोसाइटी का है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे तीन दिनों से इस वारदात को अंजाम देने का मौका ढूंढ रहे थे। कपिल परतापुर स्थित एक डेयरी प्लांट में रात की ड्यूटी करता था। सोमवार की रात जब वह काम से लौटा। उसने देखा कि सोसाइटी के सुरक्षाकर्मी सो रहा है। इस पर उसने पिंकी को इशारा किया और दोनों ने मिलकर खुशी की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी खुशी के शव को कार में रखकर कपिल के पिता जगमोहन शर्मा के घर ले गए और फिर परिजनों को साथ लेकर बृजघाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे कुछ हुआ ही न हो।