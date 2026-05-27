6 कत्ल का आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहा वाजिद बना दूल्हा, तिहाड़ जेल से पैरोल पर आया पुलिस पहरे में हुआ निकाह

दिल्ली के चर्चित मुस्लिम त्यागी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदी वाजिद का मेरठ जिले में पुलिस निगरानी के बीच निकाह कराया गया। अदालत से मिली अस्थायी पैरोल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार को वाजिद को तिहाड़ जेल से लेकर मेरठ पहुंची।सबसे पहले पुलिस टीम दौराला थाने गई। जहां जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद वाजिद को उसके पैतृक गांव समोली ले जाया गया। गांव में पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम पूरे समय मौके पर तैनात रही।