Petrol Diesel Price Hike: एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! कितनी बढ़ी कीमत? वाराणसी समेत जानें जिलेवार ताजा कीमतें?

Petrol Diesel Price Hike: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले दो सप्ताह से भी कम समय में यह चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी है?