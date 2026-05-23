Kanpur News:महंगाई पर कांग्रेस का हमला, बोली- 10 दिन में तीन बार ‘जेब पर वार’

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि “10 दिन में तीन बार वार, यही है भाजपा सरकार का महंगाई उपहार।” पार्टी ने कहा कि जिस भाजपा ने कभी “बहुत हुई महंगाई की मार” का नारा देकर सत्ता हासिल की थी, वही आज देश को महंगाई के दलदल में धकेल रही है। कांग्रेस के अनुसार पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की ताजा बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।