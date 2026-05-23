23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:साथी जवान की मां का हाथ कटने पर भड़के ITBP जवान, कानपुर कमिश्नर ऑफिस का किया घेराव

ITBP Protest Kanpur:कानपुर में साथी जवान की मां का हाथ कटने के मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉक्टरों पर लापरवाही और सीएमओ पर बचाने का आरोप लगाते हुए करीब 100 आईटीबीपी जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। जवानों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 23, 2026

ITBP, Kanpur News, Krishna Hospital, Medical Negligence, CMO Kanpur

पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे आईटीबीपी जवान

कानपुर में एक निजी अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही का मामला शनिवार को बड़ा विवाद बन गया। आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने अपनी मां निर्मला देवी का हाथ कटने के मामले में कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएमओ कार्यालय की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। जवान का आरोप है कि सीएमओ डॉक्टरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसी को लेकर करीब 100 आईटीबीपी जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए और घेराव कर विरोध जताया।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे आईटीबीपी जवान

शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे आईटीबीपी के जवान बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। परिसर में आईटीबीपी की 15 से अधिक गाड़ियां और ट्रक मौजूद रहे। जवानों ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ. विपिन कुमार ताडा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों से बातचीत के बाद आईटीबीपी की पांच से छह गाड़ियां सीएमओ कार्यालय के लिए रवाना हुईं।

मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में काफी देर तक हलचल बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। जवानों का कहना था कि जब तक दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे।

डॉक्टरों की लापरवाही से हाथ काटने का आरोप

आईटीबीपी जवान विकास सिंह के मुताबिक, उनकी मां निर्मला देवी को 13 मई की शाम सांस लेने में दिक्कत होने पर कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती के करीब 12 घंटे बाद 14 मई को उनके दाहिने हाथ में गंभीर सूजन आ गई। जब डॉक्टरों से शिकायत की गई तो उन्होंने इसे सामान्य बताते हुए कहा कि सूजन धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

विकास सिंह का कहना है कि साथी जवानों की सलाह पर उन्होंने 14 मई की शाम मां को पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हाथ में गंभीर संक्रमण बताया। हालत बिगड़ने पर 17 मई को डॉक्टरों को निर्मला देवी का हाथ काटना पड़ा।

दो दिन तक पुलिस के चक्कर लगाने का आरोप

विकास सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगातार दो दिन तक रेलबाजार पुलिस और एसीपी कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वे अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ को जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

सीएमओ रिपोर्ट पर उठा विवाद

शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में “संभावनाओं” के आधार पर टिप्पणी किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट दोष तय कर रिपोर्ट देने और अभियोग दर्ज करने की संस्तुति करने को कहा था। इसके बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज आईटीबीपी जवान शनिवार को फिर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए और डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया।

क्या बोले अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था

अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ0 विपिन ताडा ने बताया कि कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी जवान द्वारा अस्पताल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनकी माताजी का हाथ काटे जाने की बात कही गई थी। चूंकि प्रकरण मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मामले को जांच हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) महोदय को प्रेषित किया गया था।सीएमओ द्वारा नियमानुसार चिकित्सकों की समिति गठित कर प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत प्रार्थी पुनः अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित हुआ तथा रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त की। दोनों पक्षों से वार्ता उपरांत आपत्तियों से संबंधित प्रार्थना पत्र पुनः परीक्षण हेतु सीएमओ कार्यालय को भेज दिया गया है। चूंकि मामला पूर्णतः मेडिकल नेग्लिजेंस एवं उपचार प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए उपचार, डायग्नोसिस एवं चिकित्सकीय प्रक्रिया से जुड़े सभी बिंदुओं का परीक्षण चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाना आवश्यक है। जांच उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उन्हीं के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आर्इटीबीपी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 03:29 pm

Published on:

23 May 2026 03:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:साथी जवान की मां का हाथ कटने पर भड़के ITBP जवान, कानपुर कमिश्नर ऑफिस का किया घेराव

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Heat Wave Alert: कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे झुलसाएगी गर्मी, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

Delhi Weather Update
कानपुर

कांग्रेस ने शेयर किया टावर पर चढ़ी बेटी का वीडियो, कहां- यही है भाजपा का ‘नारी शक्ति वंदन’!

Fatehpur Viral Video, Fatehpur News
कानपुर

Kanpur News:‘गंदे वीडियो’ का डर दिखाकर ठगी करने वाला साइबर गिरोह बेनकाब, 8 आरोपी गिरफ्तार

Kanpur News, Cyber Crime, Online Fraud
कानपुर

कानपुर में ब्लूटूथ गैंग का भंडाफोड़: लेखपाल परीक्षा में हाईटेक नकल करते पकड़े गए दो मुन्नाभाई

kanpur lekhpal exam bluetooth cheating
कानपुर

Kanpur News:1500 करोड़ का लोन, 2332 एकड़ जमीन और फिर दिवालिया, एसआईटी की जांच शुरू, किसानों से भी पूछताछ

Kanpur News, Power Plant Scam, Land Scam
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.