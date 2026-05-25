बकरीद पर मेरठ रेंज में हाई अलर्ट, 173 ईदगाहों और 515 मस्जिदों में होगी नमाज, ड्रोन से निगरानी

पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले मोहल्लों, प्रमुख मस्जिदों, ईदगाहों और बकरा मंडियों को विशेष निगरानी में रखा है। इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा कई स्थानों पर स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाई जा रही हैं, जहां चौबीस घंटे जवान मौजूद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान बाजारों और पशु मंडियों में भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए चोरी, झगड़े और लूटपाट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस टीमों को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।