बकरा खरीदने गए थे, अस्पताल पहुंच गए: रामपुर पशु बाजार में अचानक चले धारदार हथियार, मची भगदड़

Goat Market Fight Rampur: रामपुर में कोसी नदी के पास स्थित पशु बाजार उस समय रणक्षेत्र में बदल गया, जब बकरा खरीदने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। बाजार में मौजूद लोगों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी, लोहे की रॉड और धारदार हथियार निकल आए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।