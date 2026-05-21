बकरा खरीदने गए थे, अस्पताल पहुंच गए: रामपुर पशु बाजार में अचानक चले धारदार हथियार, मची भगदड़

रामपुर पशु बाजार में अचानक चले धारदार हथियार | Image Social Media
Goat Market Fight Rampur: रामपुर में कोसी नदी के पास स्थित पशु बाजार उस समय रणक्षेत्र में बदल गया, जब बकरा खरीदने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। बाजार में मौजूद लोगों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी, लोहे की रॉड और धारदार हथियार निकल आए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल पक्ष के लोगों के अनुसार, पशु बाजार में पहले दो व्यक्तियों के बीच बकरा खरीदने को लेकर बहस और हल्की कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मौके पर मौजूद कुछ लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि बाजार में मौजूद शरीफ और अमीर नामक दो सगे भाइयों सहित कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में लोहे की रॉड, धारदार हथियार और तमंचों की बटें थीं। आरोप है कि हमलावरों ने पांच लोगों को घेर लिया और बेरहमी से मारपीट की। हमले के दौरान बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।
इस हिंसक हमले में सैयद हारिश शाह (18), सैयद हैदर शाह (17) और सैयद बब्बर शाह (55) को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायलों के शरीर पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमले के निशान बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
मारपीट की घटना के बाद पूरे पशु बाजार में दहशत फैल गई। भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और बाजार में मौजूद लोगों से घटना की जानकारी जुटानी शुरू की।
पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घायलों का मेडिकल कराया गया है और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में बकरा खरीदने को लेकर विवाद सामने आया है, लेकिन वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस बाजार में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर पर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क नजर आ रही है।
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