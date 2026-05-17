गुजरात जेल में बंद फैजान सलमानी के नेटवर्क की तलाश तेज, रामपुर में NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप

फैजान के घर पर पूछताछ के बाद एनआईए की टीम उसके करीबी दोस्त बताए जा रहे मुकीम के घर भी पहुंची। वहां परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से फैजान के संबंधों को लेकर जानकारी जुटाई गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फैजान का संपर्क किन-किन लोगों से था और उसका नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ हो सकता है। अधिकारियों ने फैजान के पिछले व्यवहार, उसके आने-जाने वाले लोगों और हाल के समय में उसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। करीब दो से तीन घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल बनी रही।