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रामपुर

गुजरात जेल में बंद फैजान सलमानी के नेटवर्क की तलाश तेज, रामपुर में NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप

Rampur News: रामपुर में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गुजरात जेल में बंद फैजान सलमानी के घर NIA की टीम ने तड़के छापेमारी कर परिजनों और करीबी दोस्त से घंटों पूछताछ की।

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रामपुर

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Mohd Danish

May 17, 2026

nia rampur faizan terror probe

रामपुर में NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप

NIA Rampur Faizan Terror:उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रविवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नरपतनगर इलाके में पहुंची। टीम ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में गुजरात की जेल में बंद फैजान सलमानी के घर पर छानबीन शुरू की। सुबह करीब छह बजे स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची एजेंसी ने सीधे फैजान के घर जाकर उसके परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए।

परिवार से पूछे गए पुराने संपर्कों के सवाल

एनआईए अधिकारियों ने फैजान सलमानी के परिजनों से उसके पुराने संपर्कों, गतिविधियों और सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम यह जानने की कोशिश कर रही थी कि फैजान किन लोगों के संपर्क में रहता था और हाल के वर्षों में उसकी गतिविधियों में क्या बदलाव आए थे। अधिकारियों ने परिवार से यह भी जानकारी ली कि क्या फैजान किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन से जुड़ा हुआ था। पूछताछ के दौरान टीम ने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़े पहलुओं पर विशेष फोकस किया।

करीबी दोस्त मुकीम के घर भी पहुंची टीम

फैजान के घर पर पूछताछ के बाद एनआईए की टीम उसके करीबी दोस्त बताए जा रहे मुकीम के घर भी पहुंची। वहां परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से फैजान के संबंधों को लेकर जानकारी जुटाई गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि फैजान का संपर्क किन-किन लोगों से था और उसका नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ हो सकता है। अधिकारियों ने फैजान के पिछले व्यवहार, उसके आने-जाने वाले लोगों और हाल के समय में उसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। करीब दो से तीन घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल बनी रही।

मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच

सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम फैजान के मोबाइल फोन इस्तेमाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संपर्कों से जुड़ी जानकारियों को खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल गतिविधियों के जरिए उसके नेटवर्क और संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि एजेंसी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किन लोगों के साथ संपर्क में था और किन समूहों से उसकी बातचीत होती थी।

गुजरात ATS ने जनवरी में किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि फैजान सलमानी को इसी साल 27 जनवरी को गुजरात एटीएस ने नवसारी जिले से गिरफ्तार किया था। उस समय वह वहां सिलाई का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके पास से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद से वह गुजरात की जेल में बंद है। अब गिरफ्तारी के करीब साढ़े तीन महीने बाद एनआईए की सक्रियता ने मामले को और गंभीर बना दिया है। माना जा रहा है कि एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।

स्थानीय पुलिस से भी जुटाई गई जानकारी

एनआईए टीम ने कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया और फैजान सलमानी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड तथा स्थानीय स्तर पर उसकी गतिविधियों की जानकारी हासिल की। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल जांच से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है।

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Published on:

17 May 2026 11:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / गुजरात जेल में बंद फैजान सलमानी के नेटवर्क की तलाश तेज, रामपुर में NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप

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