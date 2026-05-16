नकली नोटों का बंगाल कनेक्शन: बांग्लादेश से रामपुर-मुरादाबाद आ रही खेप, हुबहू करेंसी देख पुलिस के उड़े होश

Fake Currency Rampur Bangladesh:रामपुर पुलिस की जांच में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश से जाली करेंसी पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद तक पहुंचाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 75 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके से यह सप्लाई चेन संचालित हो रही थी और वहां से नोटों को यूपी में खपाया जा रहा था। पुलिस अब पूरे गिरोह की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।