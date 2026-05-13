रामपुर में भाई के कत्ल का 6 साल बाद इंसाफ: चाकू से हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

Rampur Crime News: रामपुर में वर्ष 2020 में हुए एक चर्चित हत्या कांड में आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। अदालत ने भाई की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले को उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों को मजबूती से स्थापित किया।