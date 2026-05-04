बंगाल नतीजों से यूपी की सियासत गरमाई: आकाश सक्सेना का दावा, 350 सीटों के साथ भाजपा रचेगी इतिहास

अपने संबोधन के दौरान आकाश सक्सेना ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपसी मतभेद और नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। आकाश सक्सेना के अनुसार, जनता अब बिखरे हुए विपक्ष की राजनीति से ऊब चुकी है और स्थिर व मजबूत सरकार चाहती है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि आने वाले चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा और पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी।