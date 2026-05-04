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रामपुर

बंगाल नतीजों से यूपी की सियासत गरमाई: आकाश सक्सेना का दावा, 350 सीटों के साथ भाजपा रचेगी इतिहास

BJP UP Elections: रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को यूपी चुनाव का संकेत बताते हुए भाजपा की 350 सीटों से जीत का दावा किया। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजबूत रणनीति का परिणाम बताया।

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रामपुर

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Mohd Danish

May 04, 2026

bjp up 350 seats claim akash saxena

बंगाल नतीजों से यूपी की सियासत गरमाई..

Akash Saxena Statement:रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को उत्तर प्रदेश की आगामी सियासी तस्वीर का संकेत बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में मिले परिणाम केवल एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश में भाजपा के प्रति बढ़ते जनविश्वास का प्रतीक हैं। आकाश सक्सेना ने दावा किया कि यही रुझान उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा और भाजपा 350 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।

बंगाल को बताया यूपी चुनाव का रिहर्सल

भाजपा कार्यालय रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आकाश सक्सेना ने कहा कि बंगाल के नतीजे दरअसल उत्तर प्रदेश चुनावों का रिहर्सल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “बंगाल तो सिर्फ झांकी है, असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है।” उनके अनुसार, भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और जनता विकास के मुद्दों पर पार्टी के साथ खड़ी है, जिससे आगामी चुनावों में ऐतिहासिक परिणाम सामने आएंगे।

संगठन को सफलता का आधार बताया

विधायक आकाश सक्सेना ने अपने संबोधन में पार्टी की मजबूत रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को सफलता का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, वहां पार्टी प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से दिनहाटा और सिताई सीटों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और सटीक चुनावी रणनीति का नतीजा बताया।

कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया श्रेय

आकाश सक्सेना ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहते हैं। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क अभियान, जनसुनवाई और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने से पार्टी को सीधा लाभ मिला है। सक्सेना ने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण ने ही बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

आगामी चुनावों में नए कीर्तिमान का दावा

अपने संबोधन के अंत में आकाश सक्सेना ने पार्टी नेतृत्व की दूरदर्शिता और कार्यकर्ताओं के समर्पण को सफलता की नींव बताते हुए भरोसा जताया कि भाजपा आने वाले चुनावों में इसी ऊर्जा के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर स्थिर और विकासशील सरकार बनाएगी।

विपक्ष पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान आकाश सक्सेना ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपसी मतभेद और नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। आकाश सक्सेना के अनुसार, जनता अब बिखरे हुए विपक्ष की राजनीति से ऊब चुकी है और स्थिर व मजबूत सरकार चाहती है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि आने वाले चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा और पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी।

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Published on:

04 May 2026 10:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / बंगाल नतीजों से यूपी की सियासत गरमाई: आकाश सक्सेना का दावा, 350 सीटों के साथ भाजपा रचेगी इतिहास

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