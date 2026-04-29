सिंघम IPS अजय पाल शर्मा के पहुंचने के बाद डगमगाया था आजम खान का दबदबा, रामपुर में बदल कैसे गया ‘पावर गेम’

IPS Ajay Pal Sharma And Azam Khan News:उत्तर प्रदेश के चर्चित IPS अजय पाल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर के तौर पर तैनाती के बाद उनके सख्त तेवर वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कड़क प्रशासनिक शैली और बेबाक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले अजय पाल शर्मा का नाम एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।