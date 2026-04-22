रामपुर डबल मर्डर केस में 14 साल बाद बड़ा फैसला: भाजपा नेता समेत सभी 8 आरोपी बरी

Double Murder Rampur Acquitted: रामपुर के बहुचर्चित 14 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए भाजपा नेता अवधेश शर्मा समेत सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।