रामपुर में मीट सप्लाई विवाद ने लिया खूनी मोड़: धारदार हथियारों से हमला, छह घायल, दो की हालत नाजुक

Rampur Crime News: रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में एक मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। मीट सप्लाई को लेकर शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इस हिंसक टकराव में कुल छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।