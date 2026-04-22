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रामपुर

रामपुर में मीट सप्लाई विवाद ने लिया खूनी मोड़: धारदार हथियारों से हमला, छह घायल, दो की हालत नाजुक

Rampur News: यूपी के रामपुर में मीट सप्लाई को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हुए हमले में छह लोग घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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रामपुर

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Mohd Danish

Apr 22, 2026

rampur meat supply violence six injured

रामपुर में मीट सप्लाई विवाद ने लिया खूनी मोड़..

Rampur Crime News: रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में एक मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। मीट सप्लाई को लेकर शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इस हिंसक टकराव में कुल छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

मोहल्ला साहूकारा में सुबह-सुबह भड़की हिंसा

यह पूरी घटना बुधवार सुबह कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा में हुई। जानकारी के अनुसार, मीट सप्लाई के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही देर में यह विवाद उग्र हो गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते धारदार हथियार, कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पहले पक्ष का आरोप- समीर पर किया गया हमला

घायल पक्ष के साजिद ने बताया कि उनके साले समीर का मीट सप्लाई के काम को लेकर दूसरे पक्ष के युवक से विवाद हुआ था। उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर समीर पर हमला कर दिया। जब साजिद बीच-बचाव के लिए पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

दूसरे पक्ष का दावा- पहले हुआ उन पर हमला

वहीं दूसरे पक्ष के इल्यास ने अलग कहानी बताते हुए कहा कि उनके बेटे का समीर से विवाद हुआ था। इल्यास का कहना है कि जब उन्हें झगड़े की सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी बेटी अनम, फैजान और भूरा समेत चार लोग घायल हो गए, जिससे विवाद और ज्यादा गंभीर हो गया।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने साजिद और समीर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। अस्पताल में भर्ती घायलों के परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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Published on:

22 Apr 2026 04:35 pm

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