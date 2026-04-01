रामपुर में दिल दहला देने वाला हादसा: स्टेपनी बदल रहे युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत

Rampur Accident News: रामपुर के मसवासी क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हाईवे किनारे कार की स्टेपनी बदल रहे एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।