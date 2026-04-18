रामपुर में आधी रात का तूफान बना आफत: तेज आंधी ने उजाड़ी बिजली व्यवस्था, पेड़-पोल गिरे

Rampur News Today: रामपुर में शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि करीब 12 बजे आई तेज आंधी ने पूरे जिले में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने शहर से लेकर गांव तक तबाही मचा दी। तेज झोंकों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल गिर गए, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। लोग रातभर दहशत और अंधेरे के बीच गुजरने को मजबूर रहे।