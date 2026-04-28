रामपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: रामगंगा में डूबे 6 युवक, दूल्हे के भाई की मौत, एक अब भी लापता

6 Youths Drowned in Ramganga: रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कूप में एक शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। सोमवार शाम रामगंगा नदी में मंढा प्रवाहित करने गए छह युवक हादसे का शिकार हो गए। इनमें से चार युवकों को ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूल्हे के भाई नन्हें (30) की मौत हो गई, जबकि उसका ममेरा भाई मुन्ना अब भी लापता है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।