एक गोली, दो लाशें और अनाथ हुए बच्चे: रामपुर में माता-पिता को खून से लथपथ देख कांप उठा मासूमों का कलेजा

मृतक दंपती की बेटी कृषि रस्तोगी ने बताया कि बुधवार रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो गए थे। सुबह करीब साढ़े सात बजे अचानक गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। वह और उसका भाई पीयूष तुरंत पहली मंजिल की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद जब वे छत पर पहुंचे तो माता-पिता खून से लथपथ हालत में पड़े थे। यह दृश्य देखकर दोनों बच्चों के होश उड़ गए।