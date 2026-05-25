मेरठ नर्स हत्याकांड में बड़ा खुलासा, अंजलि को स्कूटी पर बिठा, पैर रगड़ते ले गया था सूफियान

मेरठ : जागृति विहार की रहने वाली नर्स अंजलि शर्मा सुबह घर से ड्यूटी पर निकली थी। एक बेटे की मां, पति से चल रहे विवाद के बीच भी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। लेकिन दोपहर ढाई बजे तक वह अस्पताल नहीं पहुंची। करीब 1 बजे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हालत में लाई गई अंजलि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गले पर गहरे निशान थे। पुलिस जांच में जो सामने आया, वह बेहद दिल दहला देने वाला है।