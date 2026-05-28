‘याद रखोगे ऐसा एक्शन होगा’, मेरठ SP का ‘सिंघम’ अवतार, गैंगस्टर के घर दी खुली चेतावनी, VIDEO

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एसपी सिटी बहुत ही गुस्से में अपराधी के परिवार को समझाते दिख रहे हैं। उन्होंने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह जो अपराध की कमाई से आलीशान घर बनाया है ना, इसे भी जब्त (कुर्क) कर लिया जाएगा। अगर शहर की शांति बिगाड़ने की कोशिश की, तो ऐसा एक्शन होगा कि याद रखोगे। अपराधियों के लिए हमारा मैसेज बिल्कुल साफ है, यह बात अपने भाई को बता देना।

उन्होंने आगे कहा कि जिला बदर से लौटने के बाद जो लोग दो-दो गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं, वे सुधर जाएं। दोबारा पुलिस को बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर खुद या किसी गुर्गे से माहौल खराब करवाया, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई होगी कि सब बंद हो जाएगा।