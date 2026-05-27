‘तुम्हारे बिना नहीं जी सकता’, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर 22 साल के युवक ने की खुदकुशी

सूचना मिलते ही सिंगाही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक ने मरने से पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उसमें उसने एक महिला का नाम लिया है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है और उस इंस्टाग्राम वीडियो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।