‘तुम्हारे बिना नहीं जी सकता’, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर 22 साल के युवक ने की खुदकुशी

इंस्टाग्राम पर आखिरी वीडियो पोस्ट कर 22 साल के युवक ने की खुदकुशी | फोटो सोर्स- X
Lakhimpur Kheri Suicide Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक ने सुसाइड करने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उसने रोते हुए अपनी प्रेमिका का नाम लिया और उसके लिए अपना आखिरी संदेश छोड़ा।
पूरा मामला सिंगाही कस्बे के गुड़ मंडी वार्ड का है। यहां का रहने वाला 22 वर्षीय इरफान की एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ समय से उस युवती ने इरफान से बातचीत करना बंद कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद और झगड़े भी हुए थे। इस वजह से इरफान पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से काफी परेशान और दुखी चल रहा था।
मंगलवार की रात को इरफान अपने घर में अकेला था। पहले उसने अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और फांसी लगा ली। वीडियो में वह अपनी प्रेमिका का नाम लेते हुए रोता हुआ दिख रहा है और कहा रहा है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
घटना का पता बुधवार की सुबह तब चला जब परिवार के लोग इरफान के कमरे की तरफ गए। कमरे के अंदर इरफान का शव फंदे से लटकता देख परिजनों के होश उड़ गए। रोने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी दौड़कर वहां पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही सिंगाही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक ने मरने से पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उसमें उसने एक महिला का नाम लिया है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है और उस इंस्टाग्राम वीडियो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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