लखीमपुर खीरी में सीओ की सरकारी बोलेरो से कुचलकर मामा-भांजे की दर्दनाक मौत, बाइक 3 फीट हवा में उछली

मोहम्मदी से पसगंवा थाना दिवस में जा रहे मोहम्मदी सीओ अरुण कुमार सिंह की बोलेरो और सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर सवार जयराम (50) और उनके भांजे राम अवतार (45) दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां जयराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राम अवतार को इलाज के लिए भर्ती किया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई।