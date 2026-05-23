23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

प्रतीक यादव ने पहली बार अपर्णा को दिया था अनमोल गिफ्ट, सालों बाद भी पत्नी ने संभाल कर रखी है वो याद

Prateek Yadav first gift to Aparna : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी पत्नी अपर्णा यादव संग एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जानिए उस इंटरव्यू की कहानी जिसमें अपर्णा ने प्रतीक द्वारा दिए गए अपने पहले अनमोल तोहफे का जिक्र किया था।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 23, 2026

Prateek Yadav

प्रतीक यादव ने अपर्णा को सबसे पहले क्या दिया था गिफ्ट, PC- Instagram

Prateek Yadav first gift to Aparna : प्रतीक यादव के निधन के बाद से उनसे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव की भी एक बेहद प्यारी क्लिप इंटरनेट पर छाई है, जिसको देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हुआ। इस खबर ने सबका दिल तोड़ा। खासतौर से प्रतीक की जीवनसाथी अपर्णा यादव के लिए यह पल बेहद दुखदाई है। दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी। प्रतीक अब दुनिया से चले गए। लेकिन उनके किस्से और यादें अभी भी परिवार और लोगों के बीच मौजूद है।

सोशल मीडिया पर आपने भी प्रतीक के तमाम पुराने वायरल वीडियो देखे होंगे। लेकिन सभी क्लिप में से सबसे खास है प्रतीक का वो इंटरव्यू जिसमें उनके साथ अपर्णा भी मौजूद हैं। इस वीडियो में कपल अपने पहले गिफ्ट के बारे में बात करता दिख रहा है।

प्रतीक ने अपर्णा को पहला गिफ्ट क्या दिया था?

पुराने इंटरव्यू में प्रतीक के साथ अपर्णा भी मौजूद हैं। सवाल पूछा जाता है, 'पहला गिफ्ट आपने क्या दिया था इनको?' जवाब देते हुए अपर्णा चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान के साथ कहती हैं टेडी बियर। फिर प्रतीक कहते हैं, 'और Ferrero Rocher की चॉकलेट का डिब्बा।'

सालों से संभाल रखा है पहला गिफ्ट

इंटरव्यू में अपर्णा बताती हैं कि चॉकलेट तो उन्होंने खा ली थी। लेकिन प्रतीक के दिए हुए टेडी बियर को उन्होंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपर्णा अपने और प्रतीक के प्यारे पलों के बारे में बताती हुई कितनी खुश हैं। साथ में प्रतीक भी हंसते-खिलखिलाते नजर आ रहे हैं।

जिम और लग्जरी कारों के थे शौकीन

प्रतीक यादव जिम के अलावा लग्जरी कारों के भी काफी शौकीन थे। प्रतीक यादव ने जब पहली बार लैम्बोर्गिनी से लखनऊ की सड़कों पर फर्राटा भरा था तो लोग देखते रह गए थे। उनके पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन भी रहा है।

लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखकर लोगों ने अलग-अलग तरीके से रिएक्ट किया। पहले यूजर ने लिखा, 'काश ऐसा प्यार हमेशा रहता और तुम दोनों आज भी साथ होते।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत दुख।' वहीं, कई यूजर्स ने यह भी लिखा, 'मिस यू भाई।'

ये भी पढ़ें

‘हम सब एक हैं…मुझसे राजनीति की बात मत करिए’, जब प्रतीक यादव ने दिया था यह बयान
लखनऊ
Prateek

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 May 2026 06:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / प्रतीक यादव ने पहली बार अपर्णा को दिया था अनमोल गिफ्ट, सालों बाद भी पत्नी ने संभाल कर रखी है वो याद

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में मायावती की महाबैठक, 2027 चुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों पर बड़ी तैयारी

मायावती करेंगी 2027 चुनावी रणनीति की बड़ी समीक्षा, 50 प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सरकार 100 मुकदमे दर्ज करे, जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन… PM मोदी पर टिप्पणी मामले में FIR के बाद अजय राय की चुनौती

Ajay Rai, Ajay Rai FIR, PM Modi comment controversy
लखनऊ

अखिलेश यादव ‘शाहे बेखबर’, कांग्रेसी बिन पेंदी का लोटा; सपा-कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने निकाली भड़ास

om prakash rajbhar fiercely targeted akhilesh yadav what he say about pda up politics lucknow
लखनऊ

यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन, हजारों रजिस्ट्रेशन रद्द होने से मचा हड़कंप

31 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, दस्तावेजों में मिलीं भारी गड़बड़ियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP के 75 जिलों में लागू होगी ‘श्रमिक विद्या योजना’, CM योगी बोले- कोई बच्चा मजबूरी में शिक्षा से वंचित न रहे

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.