प्रतीक यादव ने पहली बार अपर्णा को दिया था अनमोल गिफ्ट, सालों बाद भी पत्नी ने संभाल कर रखी है वो याद

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हुआ। इस खबर ने सबका दिल तोड़ा। खासतौर से प्रतीक की जीवनसाथी अपर्णा यादव के लिए यह पल बेहद दुखदाई है। दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी। प्रतीक अब दुनिया से चले गए। लेकिन उनके किस्से और यादें अभी भी परिवार और लोगों के बीच मौजूद है।