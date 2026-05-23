2027 Election: लखनऊ में मायावती की महाबैठक, 2027 चुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों पर बड़ी तैयारी

मायावती करेंगी 2027 चुनावी रणनीति की बड़ी समीक्षा, 50 प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
BSP Meeting: Mayawati के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गई है। राजधानी Lucknow में रविवार को होने वाली बसपा की हाई-लेवल बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी मुख्यालय 12 माल एवेन्यू में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस विशेष बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी कई बड़े राजनीतिक फैसले ले सकती है, जिनमें 50 संभावित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी शामिल हो सकती है।
बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जोन प्रभारी, जिला अध्यक्ष और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा इस बैठक के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक मजबूत पकड़ रखने वाली Bahujan Samaj Party पिछले कुछ चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। बसपा की कोशिश है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और जनता के बीच फिर से मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जाए।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक केवल औपचारिक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआती रूपरेखा भी मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व यह समझ चुका है कि आने वाला चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है और उसके लिए अभी से तैयारी जरूरी है।
बसपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश की करीब 50 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। माना जा रहा है कि मायावती इस बैठक में इन नामों की औपचारिक घोषणा कर सकती हैं।
इन सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है और जो सामाजिक समीकरणों में फिट बैठते हैं। पार्टी ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है जिनका स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क हो और जो चुनावी मैदान में प्रभावी भूमिका निभा सकें। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि बसपा शुरुआती चरण में उम्मीदवार घोषित करती है तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और उम्मीदवारों को क्षेत्र में तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा।
बसपा की राजनीति हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल पर आधारित रही है। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और ब्राह्मण वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पार्टी की पहचान रही है। इस बार भी बैठक में सोशल इंजीनियरिंग को लेकर विशेष चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व यह समीक्षा करेगा कि किन वर्गों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है और किन इलाकों में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की नई रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि बसपा आने वाले समय में नए सामाजिक समीकरण बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है।
Akash Anand भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है और उन्हें युवा चेहरा बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है that बसपा युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आकाश आनंद की भूमिका को और मजबूत कर सकती है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के जरिए युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
बैठक में जिला और मंडल स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी।बसपा नेतृत्व यह जानने की कोशिश करेगा कि बूथ स्तर पर संगठन कितना सक्रिय है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। पार्टी की सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और स्थानीय इकाइयों की सक्रियता पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि संगठनात्मक ढांचे में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिन जिलों में पार्टी कमजोर मानी जा रही है, वहां नए पदाधिकारियों की नियुक्ति या जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है।
बैठक में पार्टी की आर्थिक स्थिति और चुनावी फंडिंग को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रचार, जनसभाओं और डिजिटल कैंपेन के लिए मजबूत आर्थिक व्यवस्था बेहद जरूरी होती है। ऐसे में बसपा इस दिशा में भी अपनी रणनीति को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।
राजधानी Lucknow इन दिनों प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनी हुई है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सभी दल लगातार संगठनात्मक बैठकों और रणनीतिक मंथन में जुटे हुए हैं। बसपा की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बसपा आगामी चुनाव में नए तरीके से खुद को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है।
बसपा कार्यकर्ताओं के बीच इस बैठक को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेशभर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शनिवार से ही लखनऊ पहुंचने लगे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि मायावती का नेतृत्व अभी भी मजबूत है और पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ी वापसी कर सकती है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पार्टी समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है तो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी।
बसपा की इस महाबैठक पर सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। खासकर संभावित प्रत्याशियों की सूची और संगठनात्मक बदलावों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। बसपा सूत्रों का कहना है कि यदि बसपा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो इसका असर प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले चुनावों के अनुभवों को देखते हुए बसपा इस बार नई रणनीति पर काम कर सकती है। युवाओं को ज्यादा टिकट देने, सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ाने और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी क्षेत्रीय समीकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ छोटे दलों से सामंजस्य बनाने की कोशिश भी कर सकती है।
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। अब सबकी नजर मायावती के अगले कदम और संभावित प्रत्याशियों की सूची पर टिकी हुई है। फिलहाल Lucknow में होने वाली इस बैठक ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।
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