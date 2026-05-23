2027 Election: लखनऊ में मायावती की महाबैठक, 2027 चुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों पर बड़ी तैयारी

बैठक में जिला और मंडल स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी।बसपा नेतृत्व यह जानने की कोशिश करेगा कि बूथ स्तर पर संगठन कितना सक्रिय है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। पार्टी की सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और स्थानीय इकाइयों की सक्रियता पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि संगठनात्मक ढांचे में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिन जिलों में पार्टी कमजोर मानी जा रही है, वहां नए पदाधिकारियों की नियुक्ति या जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है।