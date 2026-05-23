अखिलेश यादव ‘शाहे बेखबर’, कांग्रेसी बिन पेंदी का लोटा; सपा-कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने निकाली भड़ास

ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर तंज करते हुए आगे लिखा- सच्चाई ये है कि अब आपको कोई भाव नहीं दे रहा है। घर में आपके चाचा का अलग खेल चालू हो गया है। सब को समझ में आ रहा है कि आप बस AC कमरे में बैठ के अंड-बंड, बेमतलब की बात बोलने वाले नेता हो। आइए कभी 45 डिग्री में, निकलिए धूप में या फिर तेलचट्टा के सहारे चुनाव जीतने का विचार तो नहीं है न आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मर्जी ज्ञानी बन जाइए, इस बार वर्ष 2022 से भी बुरा हाल होगा आप लोगों का।