राहुल गांधी बोले- लखीमपुर-खीरी के NEET छात्र को भ्रष्ट सिस्टम ने मारा, यह आत्महत्या नहीं हत्या है!

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने एनटीए की शव यात्रा निकाली और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रशासन ने मामले पर नजर रखी हुई है और पुलिस जांच कर रही है।