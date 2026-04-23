UP Board 12th Result 2026: मजदूर की बेटी बनी टॉपर, बेटे ने जिला जीता, यूपी बोर्ड में कमाल

इस परिणाम की सबसे प्रेरक कहानी नंदिनी गुप्ता की है, जिन्होंने 97.20 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नंदिनी के पिता वेल्डिंग का काम करते हैं और सीमित आय में परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद नंदिनी ने अपनी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि संसाधनों की कमी भी सपनों को रोक नहीं सकती।