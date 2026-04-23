UP Board Result 2026: जारी हुआ रिजल्ट, लखनऊ की बेटियों का जलवा कायम

हाईस्कूल के टॉप-10 मेरिट लिस्ट में लखनऊ की अदरिजा चौरसिया और आरोही सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई है। दोनों छात्राओं ने 96.17 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश स्तर पर 10वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे शहर में खुशी की लहर है।