UP News: ‘BJP लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है’, अखिलेश यादव ने निकाली भड़ास, सपा नेता बोले- 10 साल में आरक्षण घोटाला हुआ

जालौन जिले में सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि भाजपा की 10 साल की सरकार में आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 22 परीक्षाएं प्रभावित हुईं और पीडीए आरक्षण वाली 11,514 सीटों पर लूट हुई है। गुर्जर ने कहा- भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। वह बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है। जब भी जन समस्याओं पर आवाज उठाई गई, भाजपा सरकार मुकदमे दर्ज करती है। दीपराज गुर्जर ने 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया और कहा कि नई सरकार बनते ही आरक्षण घोटाले की जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।