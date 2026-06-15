UP News: ‘BJP लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है’, अखिलेश यादव ने निकाली भड़ास, सपा नेता बोले- 10 साल में आरक्षण घोटाला हुआ

अखिलेश यादव ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए (फोटो- पत्रिका)
Akhilesh Yadav Commented BJP: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थिति पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश के अलावा अन्य सपा नेताओं ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा कि BJP लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुली हुई है।
सपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र बचाने का चुनाव बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सतर्क रहने, वोटर लिस्ट पर नजर रखने और शिष्ट व्यवहार बनाए रखने की अपील की। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा की यूपी सरकार पूरी तरह से फेल है।
समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राहुल भारती ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने की साजिश रच रही है और दलितों के आरक्षण पर सीधा प्रहार कर रही है। डॉ. भारती ने कहा- भाजपा ने दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
सपा की सरकार में सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहेंगे। सपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनने पर हर व्यक्ति को बिना भेदभाव रोजगार और सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राहुल भारती ने दावा किया कि दलित समाज अब सपा की सरकार बनाकर ही दम लेगा।
जालौन जिले में सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि भाजपा की 10 साल की सरकार में आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 22 परीक्षाएं प्रभावित हुईं और पीडीए आरक्षण वाली 11,514 सीटों पर लूट हुई है। गुर्जर ने कहा- भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। वह बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है। जब भी जन समस्याओं पर आवाज उठाई गई, भाजपा सरकार मुकदमे दर्ज करती है। दीपराज गुर्जर ने 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया और कहा कि नई सरकार बनते ही आरक्षण घोटाले की जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
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