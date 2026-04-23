SP Protest: हजरतगंज में सपा का उग्र प्रदर्शन, गाजीपुर घटना पर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

SP Workers Protest in Lucknow: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बुधवार को उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब Samajwadi Party (सपा) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। गाजीपुर में सपा प्रतिनिधिमंडल पर हुए कथित पथराव और वहां की घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सपा छात्र सभा और युवा सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।