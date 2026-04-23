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SP Protest: हजरतगंज में सपा का उग्र प्रदर्शन, गाजीपुर घटना पर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

SP Workers Protest: लखनऊ के हजरतगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस ने हालात काबू में कर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 23, 2026

हजरतगंज में सपा का उग्र प्रदर्शन, गाजीपुर घटना को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

हजरतगंज में सपा का उग्र प्रदर्शन, गाजीपुर घटना को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

SP Workers Protest in Lucknow: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बुधवार को उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब Samajwadi Party (सपा) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। गाजीपुर में सपा प्रतिनिधिमंडल पर हुए कथित पथराव और वहां की घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सपा छात्र सभा और युवा सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

हजरतगंज चौराहे पर जुटी भीड़

प्रदर्शनकारियों ने हजरतगंज चौराहे को अपना केंद्र बनाया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी “बेटियों पर अत्याचार बंद करो” और “दोषियों को सजा दो” जैसे नारे लगा रहे थे। इस दौरान कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

गाजीपुर घटना के बाद बढ़ा सियासी तापमान

गाजीपुर में सपा प्रतिनिधिमंडल पर हुए पथराव की घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सपा ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इसी के विरोध में लखनऊ में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसने सियासी माहौल को और गरमा दिया।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ तीखे नारे लगाए और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती हैं और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

भारी पुलिस बल तैनात

स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। Uttar Pradesh Police ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी, तो सख्ती बरतनी पड़ी।

कई कार्यकर्ता हिरासत में

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इन्हें बाद में बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया गया, जहां आमतौर पर इस तरह के प्रदर्शनकारियों को रखा जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है।

सपा नेताओं का बयान

सपा नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और वे केवल न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक गाजीपुर घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

प्रशासन अलर्ट मोड में

प्रदर्शन के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित किया जाएगा।

आम लोगों को हुई परेशानी

इस प्रदर्शन का असर आम लोगों पर भी पड़ा। हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाके में अचानक भीड़ जुटने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। दुकानदारों और राहगीरों को कुछ समय के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा, हालांकि पुलिस ने जल्द ही स्थिति को सामान्य कर लिया।

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Published on:

23 Apr 2026 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SP Protest: हजरतगंज में सपा का उग्र प्रदर्शन, गाजीपुर घटना पर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

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