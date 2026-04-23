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लखनऊ

LDA: ऐशबाग में बड़ा एक्शन: 200 करोड़ की जमीन होगी खाली, आम लोगों को मिलेंगे सस्ते फ्लैट

LDA Project: लखनऊ के ऐशबाग में 200 करोड़ की नजूल जमीन से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी तेज, LDA यहां मध्यम वर्ग के लिए 264 किफायती फ्लैट बनाने की योजना पर काम कर रहा है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 23, 2026

ऐशबाग में 200 करोड़ की नजूल जमीन से हटेगा कब्जा, मध्यम वर्ग के लिए बनेंगे 264 फ्लैट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ऐशबाग में 200 करोड़ की नजूल जमीन से हटेगा कब्जा, मध्यम वर्ग के लिए बनेंगे 264 फ्लैट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

LDA Aishbagh Project: लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में वर्षों से अवैध कब्जे में पड़ी करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य की इस नजूल भूमि को कब्जा मुक्त कराकर यहां मध्यम वर्ग के लिए आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस प्राइम लोकेशन पर 264 फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है।

प्राइम लोकेशन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

ऐशबाग क्षेत्र शहर के प्रमुख और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में गिना जाता है। यहां स्थित नजूल भूमि लंबे समय से अवैध कब्जों की वजह से उपयोग में नहीं आ पा रही थी। अब  LDA ने इस जमीन को मुक्त कराने का निर्णय लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि शहर में आवास की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।

निरीक्षण के बाद बढ़ी कार्रवाई की रफ्तार

 LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के बाद इस मामले में तेजी आई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सर्वे के अनुसार, इस जमीन पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से अवैध कब्जा बना हुआ है। कई अस्थायी और पक्के निर्माण यहां बिना वैध अनुमति के खड़े कर दिए गए थे, जिससे सरकारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा था।

हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद रास्ता साफ

इस जमीन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके चलते कार्रवाई लंबे समय तक रुकी रही। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने के बाद अब प्रशासन को कार्रवाई का रास्ता साफ मिल गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मध्यम वर्ग के लिए सस्ते फ्लैट

 LDA की योजना के अनुसार, इस जमीन पर 264 फ्लैट बनाए जाएंगे, जो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएंगे। इन फ्लैट्स की प्रस्तावित कीमत करीब 30 लाख रुपये रखी गई है, जिससे आम लोगों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं शहर में आवासीय संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

धार्मिक स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन पर स्थित मदरसे के आगे के हिस्से को नहीं हटाया जाएगा। केवल पीछे के हिस्से में किए गए अवैध कब्जों को ही हटाया जाएगा। इस निर्णय से स्थानीय लोगों में संभावित विवाद की स्थिति को टालने में मदद मिलेगी और कार्रवाई भी सुचारू रूप से हो सकेगी।

शहर के विकास को मिलेगा बढ़ावा

 LDA की यह पहल लखनऊ में योजनाबद्ध विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। शहर में लगातार बढ़ती आबादी के कारण आवास की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकारी जमीन का सही उपयोग कर नई आवासीय परियोजनाएं शुरू करना जरूरी हो गया है। इस परियोजना से न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र का भी समुचित विकास होगा।

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। लंबे समय से बसे लोगों को हटाना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे सामाजिक और मानवीय पहलू भी जुड़े होते हैं।ऐसे में प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करनी होगी, ताकि किसी तरह की अशांति न फैले।

रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल

इस योजना के सामने आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भी हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइम लोकेशन पर किफायती दरों में फ्लैट मिलने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अन्य परियोजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा।

आगे की कार्ययोजना

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, कब्जा हटाने के बाद जमीन का समतलीकरण किया जाएगा और फिर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। परियोजना के लिए विस्तृत योजना (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

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Updated on:

23 Apr 2026 12:35 pm

Published on:

23 Apr 2026 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA: ऐशबाग में बड़ा एक्शन: 200 करोड़ की जमीन होगी खाली, आम लोगों को मिलेंगे सस्ते फ्लैट

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