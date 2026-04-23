LDA: ऐशबाग में बड़ा एक्शन: 200 करोड़ की जमीन होगी खाली, आम लोगों को मिलेंगे सस्ते फ्लैट

ऐशबाग क्षेत्र शहर के प्रमुख और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में गिना जाता है। यहां स्थित नजूल भूमि लंबे समय से अवैध कब्जों की वजह से उपयोग में नहीं आ पा रही थी। अब LDA ने इस जमीन को मुक्त कराने का निर्णय लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि शहर में आवास की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।