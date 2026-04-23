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Gold Rate: लखनऊ में सोना-चांदी के दामों में उछाल, गर्मी के साथ बाजार में भी बढ़ी तपिश

Gold Rate Lucknow: लखनऊ सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में तेज उछाल देखा जा रहा है, जिससे शादी सीजन के बीच ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो रही है और बाजार में सुस्ती छाई हुई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 23, 2026

सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल, ग्राहकों की बढ़ी चिंता (फोटो सोर्स : AI)

सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल, ग्राहकों की बढ़ी चिंता (फोटो सोर्स : AI)

Gold & Silver Price: लखनऊ में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सर्राफा बाजार पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। शादी-ब्याह के सीजन के बीच दामों में यह तेजी ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, लखनऊ में सोने और चांदी के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (92 प्रतिशत शुद्धता) पर बिक रहा है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (76 प्रतिशत शुद्धता) दर्ज की गई है। चांदी की बात करें तो शुद्ध चांदी (999) का भाव 2,57,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। हालांकि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं, जिससे ग्राहकों को वास्तविक खरीद के समय और अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

बाजार में तेजी के पीछे कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि सोना-चांदी की कीमतों में यह उछाल कई कारणों से हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी, और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसके अलावा निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की मांग बढ़ने से भी कीमतों में इजाफा हुआ है।

गर्मी के मौसम में आमतौर पर बाजार में थोड़ी सुस्ती रहती है, लेकिन इस बार कीमतों में तेजी के कारण खरीदारों की संख्या और भी कम हो गई है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि ग्राहक खरीदारी करने से पहले कई बार सोच रहे हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है।

चांदी का भाव (Silver Rate)

चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई है और यह ₹2.5 लाख के स्तर को पार कर गई है।

  • प्रति किलो चांदी: ₹2,65,000
  • प्रति 100 ग्राम: ₹26,500
  • प्रति 10 ग्राम: ₹2,650

शादी-विवाह सीजन पर असर

इस समय शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, जिसमें सोने-चांदी की खरीदारी परंपरागत रूप से ज्यादा होती है। लेकिन बढ़ती कीमतों ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। पहले जहां लोग भारी मात्रा में जेवर खरीदते थे, अब वे हल्के और कम वजन के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। कई परिवार अब सोने की जगह चांदी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्राथमिकता देने लगे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहकों की पसंद में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया

लखनऊ सर्राफा बाजार के व्यापारियों के अनुसार, कीमतों में तेजी से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। एक ओर जहां पुराने ग्राहक खरीदारी टाल रहे हैं, वहीं नए ग्राहक भी सीमित बजट में खरीदारी कर रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि यदि कीमतों में स्थिरता नहीं आई, तो आने वाले समय में बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ व्यापारी इसे निवेश के नजरिए से सकारात्मक भी मान रहे हैं, क्योंकि ऊंचे दाम भविष्य में मुनाफा दे सकते हैं।

ग्राहकों की परेशानी

आम ग्राहकों के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सोना खरीदना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई लोग अपनी जरूरतों को टाल रहे हैं या फिर कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। कुछ ग्राहकों का कहना है कि सोने की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि उन्हें अपने बजट में बार-बार बदलाव करना पड़ रहा है।

निवेश के नजरिए से सोना-चांदी

विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी लंबे समय से सुरक्षित निवेश का माध्यम रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भी निवेशक इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और भविष्य के रुझानों को समझना जरूरी है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एकमुश्त निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

आगे क्या रहेगा रुख

आने वाले दिनों में सोना-चांदी के दामों का रुख काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। वहीं यदि बाजार में स्थिरता आती है, तो दामों में थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल ग्राहकों और व्यापारियों दोनों की नजरें बाजार के अगले रुझान पर टिकी हुई हैं।

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Published on:

23 Apr 2026 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Rate: लखनऊ में सोना-चांदी के दामों में उछाल, गर्मी के साथ बाजार में भी बढ़ी तपिश

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