Gold Rate: लखनऊ में सोना-चांदी के दामों में उछाल, गर्मी के साथ बाजार में भी बढ़ी तपिश

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, लखनऊ में सोने और चांदी के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (92 प्रतिशत शुद्धता) पर बिक रहा है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (76 प्रतिशत शुद्धता) दर्ज की गई है। चांदी की बात करें तो शुद्ध चांदी (999) का भाव 2,57,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। हालांकि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं, जिससे ग्राहकों को वास्तविक खरीद के समय और अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।