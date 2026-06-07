लाश भी नहीं हुई नसीब, 10 दिन बाद जंगल में मिलीं सिर्फ 2 हड्डियां, पॉलिथीन में बेटी के बाल लेकर पिता ने किया अंतिम संस्कार

दरअसल, 25 मई को छात्रा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी तभी आरोपी विशाल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। बेटी के लापता होने पर पिता ने थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को दरकिनार कर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की इसी लापरवाही के चलते तीन दिन बाद आखिरकार 28 मई को संदना थाने में इस मामले की FIR दर्ज की गई। युवती की बरामदगी न होने पर परिजन ने धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विशाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसकी निशानदेही पर 6 जून को पुलिस ने लखनऊ के जंगल से छात्रा के शव के अवशेष बरामद किए।