UP Homeguard Bharti: यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा अलर्ट; सीएम योगी की बड़ी समीक्षा बैठक, सुरक्षा पर खास फोकस

UP Homeguard Bharti, Exam Update: लखनऊ में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेशभर के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें परीक्षा की तैयारियों से लेकर कानून-व्यवस्था तक हर पहलू पर गहन चर्चा की जाएगी।