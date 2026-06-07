CM योगी के मंत्री ने पूछा- यादवों ने कितने राजभरों को मारा? अखिलेश पर साधा निशाना और गिना दी हत्याओं की पूरी लिस्ट

OP राजभर ने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर तंज कसा है। उन्होंने 'X' पर लिखा कि आप दिन-रात रट्टू तोते की तरह PDA की माला जपते रहते हैं, लेकिन इसी माला के सहारे आपके करीबी राजभर समाज का गला घोंटने में सबसे आगे हैं। राजभर ने अखिलेश के PDA का नया मतलब बताते हुए कहा कि यह पीट देगा अहीर (सपाई) और पीट देगा अल्पसंख्यक है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक साल में राजभर समाज के लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उनमें यही लोग शामिल रहे हैं।