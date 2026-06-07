7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘डबल इंजन सरकार में डिब्बे टूटकर हो रहे डबल’, अखिलेश यादव ने शेयर किया लुधियाना ट्रेन हादसे का वीडियो, बोले- भाजपा की गाड़ी बेपटरी!

Ludhiana Train Accident News: लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रही स्पेशल ट्रेन का डिब्बा टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। इस हादसे का वीडियो शेयर कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। जानिए पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jun 07, 2026

Ludhiana Train Accident,UP Politics, Samajwadi Party, BJP double engine government, Indian Railways,

अखिलेश यादव ने शेयर किया लुधियाना ट्रेन हादसे का वीडियो (फोटो- पत्रिका)

BJP Double Engine Government: लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही स्पेशल ट्रेन का स्लीपर कोच बीच से टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो पहले ही कहा जा रहा था कि भाजपा राज में सिर्फ डबल इंजन ही नहीं बल्कि, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अब लुधियाना से आया यह वीडियो सारा सच बयां कर रहा है।

डबल इंजन और घटिया क्वालिटी है जिम्मेदार

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेन हादसे का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि, डबल इंजन का दावा करने वालों की सरकार में डिब्बे ही टूटकर 'डबल' हो रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा का भ्रष्टाचार ही हर चीज के निर्माण में घटिया क्वालिटी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सत्ताधारी दल का लालच आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि, "भाजपा की गाड़ी पूरी तरह बेपटरी हो गई है और जब भाजपा सत्ता से जाएगी तभी देश की तरक्की वापस पटरी पर आएगी।"

क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ हादसा

दरअसल, शनिवार सुबह करीब पौने नौ बजे नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा जा रही स्पेशल ट्रेन लुधियाना स्टेशन से रवाना हो रही थी। इसी दौरान स्लीपर कोच में एक बेहद तेज झटका लगा और शौचालय के पास का हिस्सा अचानक टूटकर दो भागों में बंट गया। घटना के वक्त कोच के शौचालय का ढांचा भी टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत और अफरातफरी मच गई। गनीमत यह रही कि यह हादसा स्टेशन पर धीमी गति में हुआ जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

रेलवे प्रशासन ने क्या की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और आपातकालीन राहत दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कोच में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उस क्षतिग्रस्त डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया। लुधियाना स्टेशन के निदेशक आदित्य ने बताया कि ट्रेन में तुरंत एक दूसरा वैकल्पिक कोच जोड़ दिया गया जिसके बाद ट्रेन को बिना किसी विशेष देरी के वैष्णो देवी कटरा के लिए रवाना कर दिया गया।

काशी में अब नहीं बिकेगा मांस-मछली, शहर के बाहर शिफ्ट होंगी सभी दुकानें

ये भी पढ़ें
Varanasi meat market relocation, Banaras fish market shift, Varanasi smart city project, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

समाजवादी पार्टी

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 06:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘डबल इंजन सरकार में डिब्बे टूटकर हो रहे डबल’, अखिलेश यादव ने शेयर किया लुधियाना ट्रेन हादसे का वीडियो, बोले- भाजपा की गाड़ी बेपटरी!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बारिश पर ब्रेक, अब झुलसाएगी गर्मी! 47°C तक पहुंच सकता है तापमान, 9 जून से लू का अलर्ट

सांकेतिक इमेज
लखनऊ

लाश भी नहीं हुई नसीब, 10 दिन बाद जंगल में मिलीं सिर्फ 2 हड्डियां, पॉलिथीन में बेटी के बाल लेकर पिता ने किया अंतिम संस्कार

Lucknow murder case, Sitapur student murder, BKT Lucknow crime, UP Police encounter, Vishal Pal arrested,
लखनऊ

कृषि विभाग में तबादलों पर बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिली 10 जून तक की राहत

कृषि विभाग में अधिकारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया की सीमा बढ़ी (सोर्स: पत्रिका)
लखनऊ

CM योगी के मंत्री ने पूछा- यादवों ने कितने राजभरों को मारा? अखिलेश पर साधा निशाना और गिना दी हत्याओं की पूरी लिस्ट

om prakash rajbhar fiercely targeted akhilesh yadav what he say about pda up politics lucknow
लखनऊ

भाजपा नेताओं ने INDIA गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- स्वार्थी लोगों का है यह ब्लॉक

Keshav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.