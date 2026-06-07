‘डबल इंजन सरकार में डिब्बे टूटकर हो रहे डबल’, अखिलेश यादव ने शेयर किया लुधियाना ट्रेन हादसे का वीडियो, बोले- भाजपा की गाड़ी बेपटरी!

BJP Double Engine Government: लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही स्पेशल ट्रेन का स्लीपर कोच बीच से टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो पहले ही कहा जा रहा था कि भाजपा राज में सिर्फ डबल इंजन ही नहीं बल्कि, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अब लुधियाना से आया यह वीडियो सारा सच बयां कर रहा है।