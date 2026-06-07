Transfer Update: कृषि विभाग में तबादलों पर बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिली 10 जून तक की राहत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग में स्थानांतरण की समय-सीमा 10 जून 2026 तक बढ़ाने का निर्णय विभागीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लंबित मामलों के समाधान, प्रशासनिक संतुलन और किसानों से जुड़े कार्यक्रमों के बेहतर संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इस अतिरिक्त समय का किस प्रकार उपयोग करता है और स्थानांतरण प्रक्रिया को कितनी प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाता है। फिलहाल इस निर्णय को कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासनिक तंत्र के लिए राहत भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है।