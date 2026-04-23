Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट: लखनऊ के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी कटौती से हाहाकार

शहर का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज, जहां आमतौर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वहां भी बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। यह इलाका मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके बावजूद यहां बिजली की अनियमित आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में कई बार बिजली कट रही है, जिससे न केवल घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि व्यापार पर भी असर पड़ रहा है।