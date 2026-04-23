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Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट: लखनऊ के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी कटौती से हाहाकार

Power Cuts Hit Lucknow Amid Heatwave: लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से हालात बिगड़े, हजरतगंज जैसे वीवीआईपी इलाके में भी आपूर्ति ठप, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 23, 2026

बिजली संकट गहराया, हजरतगंज में भी कटौती से लोग परेशान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

बिजली संकट गहराया, हजरतगंज में भी कटौती से लोग परेशान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Power Cut Lucknow: राजधानी लखनऊ में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हालात इतने खराब हैं कि शहर के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही कटौती से आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी परेशान हैं।

गर्मी के साथ बढ़ा बिजली संकट

लखनऊ में तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ऐसे में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था उस मांग को पूरा करने में असफल साबित हो रही है। दिन हो या रात, कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

 हजरतगंज में भी ठप व्यवस्था

शहर का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज, जहां आमतौर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वहां भी बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। यह इलाका मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके बावजूद यहां बिजली की अनियमित आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में कई बार बिजली कट रही है, जिससे न केवल घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि व्यापार पर भी असर पड़ रहा है।

 व्यापारियों पर पड़ रहा असर

हजरतगंज जैसे व्यस्त बाजार में बिजली कटौती का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बिना बिजली के एसी, पंखे और लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे ग्राहक दुकान में रुकना पसंद नहीं करते। इसके अलावा डिजिटल भुगतान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे कारोबार में गिरावट आ रही है।

 आम जनता की बढ़ी परेशानी

बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। भीषण गर्मी में बिना बिजली के रहना मुश्किल हो गया है।

  • रात में नींद पूरी नहीं हो पा रहीपानी की सप्लाई प्रभावित हो रही हैछोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत हो रही है
  • लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती असहनीय हो गई है।

बिजली विभाग पर उठे सवाल

लगातार हो रही कटौती को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में यही समस्या सामने आती है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई स्थायी कदम नहीं उठाया जाता। सूत्रों  का मानना है कि बढ़ती आबादी और बिजली की मांग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे यह समस्या लगातार बनी रहती है।

 क्या है कारण

बिजली विभाग के अनुसार, बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत में अचानक वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर तकनीकी खराबी और ओवरलोडिंग की समस्या भी सामने आई है। हालांकि विभाग का दावा है कि समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 प्रशासन की प्रतिक्रिया

अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी तकनीकी समस्या सामने आ रही है, वहां टीमों को तुरंत भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त लोड को संभालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।

समाधान की जरूरत

  • सूत्रों  का कहना है कि केवल अस्थायी उपायों से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।
  • बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगीट्रांसफार्मर और लाइनें अपग्रेड करनी होंगीस्मार्ट ग्रिड और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगातभी इस समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी।

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Published on:

23 Apr 2026 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट: लखनऊ के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में भी कटौती से हाहाकार

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