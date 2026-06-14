CBI और ED का खौफ दिखाकर पार्टी तोड़ रही भाजपा, TMC में बगावत पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा हमला

बता दें कि बंगाल की राजनीति में TMC के लिए यह बेहद मुश्किल दौर माना जा रहा है। जो नेता कभी ममता बनर्जी के बेहद करीब और उनके सबसे खास माने जाते थे अब वही उनका साथ छोड़ रहे हैं। TMC के अंदर हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई बड़े और कद्दावर नेता या तो पार्टी से किनारा कर रहे हैं या फिर पार्टी में ही रहकर अपना अलग गुट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक के बाद एक हो रहे इन इस्तीफों और नेताओं की बगावत ने TMC के भीतर सियासी घमासान मचा दिया है।