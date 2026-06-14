‘हाथ में हॉकी स्टिक लिए मैदान में उतरे CM योगी’, 936 करोड़ की सौगात देने के बाद CM का दिखा अलग अंदाज

स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ियों के साथ कुछ समय बिताया। इसके बाद उन्होंने हॉकी स्टिक ली और पूरे उत्साह के साथ गेंद को दो बार गोल पोस्ट की तरफ मारा। इस मजेदार पल के दौरान वहां मौजूद सांसद रवि किशन गेंद को वापस लाने के लिए मैदान में दौड़ते हुए नजर आए। CM को हॉकी खेलता देख वहां मौजूद युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों में उत्साह भर गया। खेल के बाद मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर उनके इस खेल प्रेम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग उनके इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।