14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘हाथ में हॉकी स्टिक लिए मैदान में उतरे CM योगी’, 936 करोड़ की सौगात देने के बाद CM का दिखा अलग अंदाज

CM Yogi Playing Hockey: CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद CM योगी का अलग ही अंदाज दिखा...जब वह हाथ में स्टिक लेकर हॉकी खेलते नजर आए। पढ़िए पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Mohsina Bano

Jun 14, 2026

CM Yogi Adityanath, Gorakhpur Sports College, CM Yogi playing hockey, UP News

CM योगी ने हॉकी खेलकर बढ़ाया युवा खिलाड़ियों का उत्साह (फोटो- CM योगी आदित्यनाथ/YT)

CM Yogi Adityanath:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने ना सिर्फ करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी बल्कि मैदान में उतरकर उनका एक बिल्कुल अलग और ऊर्जावान अंदाज भी देखने को मिला। सीएम योगी ने मंच पर जाने से पहले खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर हाथ में हॉकी स्टिक थाम ली और मैदान में हाथ आजमाया।

मैदान में दिखा CM योगी का अनोखा अंदाज

स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ियों के साथ कुछ समय बिताया। इसके बाद उन्होंने हॉकी स्टिक ली और पूरे उत्साह के साथ गेंद को दो बार गोल पोस्ट की तरफ मारा। इस मजेदार पल के दौरान वहां मौजूद सांसद रवि किशन गेंद को वापस लाने के लिए मैदान में दौड़ते हुए नजर आए। CM को हॉकी खेलता देख वहां मौजूद युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों में उत्साह भर गया। खेल के बाद मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर उनके इस खेल प्रेम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग उनके इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गोरखपुर को दी करीब 936 करोड़ की सौगात

स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जनमानस और खेल प्रेमी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान गोरखपुर को 136 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत वाली 38 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने 799 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत वाली 188 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं के जरिए मुख्य रूप से गोरखपुर शहर इसके ग्रामीण इलाकों और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को काफी मजबूती मिलेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

युवा खिलाड़ियों को दिया बड़ा संदेश

CM योगी का खुद मैदान में उतरना राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। इससे यह साफ झलकता है कि यूपी सरकार खेलों को लेकर गंभीर है। सीएम योगी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बता दें इन अहम विकास परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन, शहरी विकास, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं।

भाजपा विधायक पर अमर्यादित टिप्पणी, दलित पैंथर के नेता बोले- हो रही एकतरफा कार्रवाई, बेकसूरों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा

ये भी पढ़ें
BJP MLA Romi Sahni, Dalit Panther Manoj Kumar Bharti, Lakhimpur Kheri News, Palia Assembly, Ambedkar statue controversy,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bjp in lok sabha election

cm yogi

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 06:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘हाथ में हॉकी स्टिक लिए मैदान में उतरे CM योगी’, 936 करोड़ की सौगात देने के बाद CM का दिखा अलग अंदाज

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का बड़ा बयान : चाचा-भतीजे की जोड़ी जनता के हक पर डकैती डालती थी, ग्रेटर GIDA बनेगा दक्षिणांचल

Up news, cm yogi news
गोरखपुर

गोरखपुर का रामगढ़ ताल बनता जा रहा है सुसाइड प्वाइंट: ताल में कूदी लड़की, अस्पताल में हुई मौत

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

मां के ब्रह्मभोज में छोटे भाई की हत्या, गोरखपुर में बड़े भाई ने खर्च को लेकर हुए विवाद में मारी गोली

gorakhpur murder case, गोरखपुर हत्या मामला, भाई ने भाई को मारी गोली, पिपराइच थाना घटना, मां की तेरहवीं पर हत्या
गोरखपुर

गोरखपुर में प्रेमी ने रात में नाबालिग प्रेमिका को मिलने बुलाकर ज्यादती की, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

Gorakhpur news: up news
गोरखपुर

Gorakhpur News: संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं आए 9 अफसर, कमिश्नर ने दिया वेतन रोकने का आदेश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.