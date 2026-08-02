राम मंदिर में चोरी पर सवाल उठाना क्या गुनाह है? पप्पू यादव के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बात कही। राम मंदिर के दान में चोरी हुई है तो उस पर सवाल उठाना क्या जुर्म है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। लूट हो रही है और सरकार का ध्यान खींचने के लिए आंदोलन या धरना दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। हम चाहते हैं कि चोर को सजा मिले। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमें अपने धर्म की जिम्मेदारी का अहसास है। भगवान श्री राम के दरबार में कोई चोरी कर रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। पप्पू यादव इसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है।