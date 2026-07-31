Gorakhpur Crime News: बेटी के अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद घर में जन्मा बेटा, गोरखपुर में सिपाही की दरिंदगी ने छीन लिया राखी का सपना

Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। गुरुवार शाम बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया और कुछ ही घंटों बाद उसी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। खुशी और गम के इस असाधारण पल ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्ची इस बार रक्षाबंधन पर अपने छोटे भाई को राखी बांधने का सपना देख रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी छिन गई।