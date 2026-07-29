Gorakhpur News: महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, डॉ. भूपेश के. गोयल ने संभाली जिम्मेदारी

Mahayogi Gorakhnath University Vice Chancellor: महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर को नया कुलपति मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल (Retire) डॉ. भूपेश के. गोयल को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान कुलपति डॉ. सुरिंदरसिंह का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम की धारा 2.04(क) के तहत कुलाधिपति की स्वीकृति के बाद की गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप राव ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। उनकी स्वीकृति के बाद जारी आदेश के अनुसार डॉ. गोयल का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल या अगले आदेश तक रहेगा।