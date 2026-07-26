‘वैन से आ रही थी चिल्लाने की आवाज’, गोरखपुर में युवती के किडनैपिंग की खबर से हड़कंप, 2 घंटे बाद खुला सच

पुलिस के मुताबिक, कैंट थानाक्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर रोड पर रात करीब 12 बजे एक मारुति वैन जा रही थी। उसमें महिला दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज बगल में चल रहे पल्सर सवार युवक सुने तो चौंक गए, इसके साथ ही गाड़ी भी तेजी से भाग रही थी। अनहोनी की अंदेशा पर युवकों ने वीडियो बनाया और तत्काल यूपी और गोरखपुर पुलिस के एक्स हैंडल पर टैग करते हुए शेयर कर दिया। इसमे कार और अपनी पल्सर का नंबर भी शेयर किया।