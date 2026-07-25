Gorakhpur News: गोरखपुर में थाने के गेट पर युवती ने पिया फिनाइल, मची अफरातफरी, जेल में है प्रेमी

पुलिस ने बताया कि युवती ने 23 जुलाई को अपने प्रेमी चौरी-चौरा निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि धनंजय उसको शादी का झांसा देकर तीन साल से शारीरिक संबंध बना रहा था। जब युवती ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो धनंजय ने बहाना बनाने लगा। इससे अवसाद में आकर युवती थाने जाकर प्रेमी के खिलाफ दी। जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 जुलाई को दोपहर के समय आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर जेल भिजवा दिया।