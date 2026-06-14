Congress Protest: पेपर लीक पर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, लखनऊ में पुलिस से हुई नोकझोंक

कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद राजधानी का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष लगातार भर्ती परीक्षाओं, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल, कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।