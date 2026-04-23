‘2027 में सैफई की ओर प्रस्थान करेंगे अखिलेश’, बंगाल की वोटिंग के बीच केशव प्रसाद मौर्य का करारा हमला

बंगाल में मतदान के दौरान हुई हिंसा पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह आशंका कि टीएमसी के गुंडे मतदान के दौरान या उससे पहले अराजकता फैला सकते हैं, आज सच साबित हो गई है। भाजपा ने आयोग को लिखित में शिकायत दी है कि वहां बड़ी हिंसा हो सकती है। टीएमसी के गुंडों ने सोची समझी रणनीति के तहत कायराना हरकत की है। लेकिन, इससे कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, टीएमसी को बंगाल से जाना होगा, विकास की मुख्यधारा से बंगाल को जोड़ने के लिए वहां पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है।