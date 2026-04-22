West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की महिलाएं वोट करने में सबसे आगे, महिला आरक्षण कार्ड चलेगा क्या?

कई विश्लेषक मानते हैं कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन का दांव भी इसी योजना के तहत चला था। संशोधन बिल पारित नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि मतदान के जरिए मतदाता तृणमूल कांग्रेस को इसकी सजा दें। भाजपा ने इसे मुद्दा तो बनाया, लेकिन इसका कितना असर होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन, पिछले चुनाव में लोगों ने जिन बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया था, उस पर नजर डालने से बहुत सी बातें साफ हो सकती हैं।